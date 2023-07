Mondiali, a Fukuoka Pilato domina le batterie e vola in semifinale

Super Benedetta. Rieccola,: la nuotatrice tarantina aidiin Giappone tira fuori un 29''60 nelle batterie deied è prima, almeno dopo la prima fase della notte. Dietro di lei un'altra italiana, Anita. Poi c'è Lilly King. Benny ha nuotato il sesto miglior tempo della sua carriera. Nei 50 metri difende il record mondiale, mentre nei 100 aveva vinto l'oro a Budapest un anno fa.“Ho aspettato tanto e non vedevo l’ora di gareggiare – dice Pilato, tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene e preparata da Vito D'Onghia –. Siamo qui da molto tempo e la voglia di competizione aumentata di giorno in giorno. Dopo un anno così così non sapevo cosa aspettarmi: i riferimenti in allenamento erano buoni, ma la gara è un’altra cosa, può succedere di tutto. Non mi aspettavo questo tempo, penso di averlo nuotato soltanto una volta l’anno scorso. Non penso di avere molto di meno, ma inci provo”.