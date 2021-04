Nuoto, la salentina Chiara Tarantino seconda nei 100 stile libero dietro Federica Pellegrini

Ventitreesimo titolo italiano, nei 100 stile libero, per Federica Pellegrini (CC Aniene) agli Assoluti in programma alla piscina comunale di Riccione fino a sabato 3 aprile. La vincitrice di tutto - preparata dal tecnico federale Matteo Giunta - nuota in 53''86 (26''01) tempo che vale per la 4x100 olimpica (54''38) che proverà ad ottenere il pass per Tokyo agli Europei di Budapest. Dietro alla 33enne di Spinea si piazzano la salentina Chiara Tarantino (Gestisport) che timbra il personale in 54''90 (precedente 55«47) e la romana Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) che si ferma a 54»97.