Nuoto, gare internazionali Acsi: pioggia di medaglie per i salentini in gara

Pioggia di medaglie per gli atleti salentini alle gare internazionali di nuoto (in Finlandia, a Oulu) organizzate da Acsi. Mattia Pati, classe 2004, ha vinto due bronzi nelle staffette, gareggiando la 4x100 mista e la 4x50 mista. In entrambi i casi la nazionale italiana è arrivata al terzo posto. Elia Lombardo, di Melendugno (classe 2005) ha vinto, invece, l'argento nella 4x50 mista, così come il leccese Diego Russo. Tutti e tre i ragazzi frequentano il Liceo scientifico sportivo "Calasso" di Lecce.