Nuoto, otto pugliesi a Roma per gli Europei: guida Pilato, Toma l'astro nascente

Sono otto e vanno a caccia di medaglie. Da Benedetta Pilato, record nel mondo nei 50 rana e fresca campionessa del mondo nei 100, a Federica Toma (Foto A. Staccioli deepbluemedia), con tre medaglie al collo nell'ultimo campionato italiano di Ostia. Il nuoto pugliese sarà protagonista agli Europei in programma allo Stadio del Nuoto di Roma dall'11 al 17 agosto. I convocati sono Andrea Castello (Esercito - Imolanuoto), Luca De Tullio (Fiamme Oro - CC Aniene), Marco De Tullio (CC Aniene), Simone Stefanì (Fiamme Oro - Time Limit), Elena Di Liddo (Carabinieri - CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro - CC Aniene), Federica Toma (Carabinieri - In Sport), Chiara Tarantino (Fiamme Gialle). Toma e Luca De Tullio sono le due new entry, con il pas conquistato qualche giorno fa.

APPROFONDIMENTI LA NUOTATRICE Pilato rompe il tabù: «Ho gareggiato con le... LA CERIMONIA La bandiera dei Giochi del Mediterraneo sventola su Taranto LA STAR Benny, dopo le medaglie le coccole per la sua Gilda

Butini: «Guardiamo al futuro»

Ieri le convocazioni del direttore tecnico della nazionale Butini: «Nel comporre la squadra per i campionati europei abbiamo coniugato qualità a quantità - sottolinea il dt -. La struttura di base è rappresentata dagli atleti che hanno partecipato ai campionati mondiali di Budapest, cui sono stati aggiunti alcuni atleti che hanno preso parte ai Giochi del Mediterraneo di Orano e i qualificati ai campionati assoluti estivi disputati al centro federale di Ostia. L'europeo in casa ci dà anche l'opportunità di guardare al futuro, così abbiamo premiato alcuni atleti giovani con l'auspicio di velocizzarne il processo di crescita acquisendo esperienza internazionale in un ambiente carico di entusiasmo». E la Puglia sarà protagonista.