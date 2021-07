La salentina Gaetani medaglia di bronzo agli Europei Juniores di nuoto

Ancora lei, Erika Gaetani, grande protagonista agli Europei Juniores di nuoto, in corso di svolgimento a Roma. È il weekend della salentina e il segnale è arrivato chiaro e lampante stasera, quando ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri dorso, tra le tre gare da fare sicuramente quella per la quale era meno favorita. Ha vinto i 100, un po’ a sorpresa, un terzo posto nei 50, e domani c’è la finale dei 200, dove è campionessa juniores d’Europa in carica, avendo trionfato due anni fa a Kazan, in Russia, nella precedente edizione. Nei 50 ha dovuto fare una volata finale mica da ridere per prendersi il bronzo, dietro alla spagnola Weiler Sastre (28”42) e la serba Stanisavljevic (28”58). Appena 42 centesimi di secondo dal primo posto per Erika, classe 2004 di Parabita. Un risultato di cui essere sicuramente soddisfatti, la seconda medaglia per una ragazza che in questa edizione degli Eurojuniores sta facendo parlare tanto di sé.