Nuoto, è nata un'altra stella: tre ori per Gaetani ai campionati cadetti

Erika Gaetani non si ferma più. L'allieva di Gianni Zippo, salentina e tesserata In Sport Rane Rosse e Carabinieri, ha vinto ieri anche i 100 metri dorso nella categoria cadetti, al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata nei campionati italiani di categoria Juniores e Cadetti. Tripletta di medaglie d'oro per Gaetani, che dopo aver vinto i 50 farfalla e i 200 dorso, nella sua domenica magica nuota i 100 dorso in 1'01''47, precedendo Giada Gorlier (Aquatica Torino) in 1'02''68 e Benedetta Scalise (Stelle Marine) in 1'03''15.

Toma e Gaetani, il Salento alla ribalta

Erika Gaetani, così, si prende la scena di un appuntamento fondamentale per le nuove leve. E se Federica Toma, giovane gallipolina, ha già conquistato il pass per Roma (Europei senior, al via l'11 agosto), Erika prenota un posto tra i grandi quanto prima. Spesso nel giro della nazionale italiana, è un'altra stella del nuoto pugliese.

Foto: P. Mesiano / D. Montano deepbluemedia