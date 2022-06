Nuoto, Pilato da sogno! Oro mondiale nei 100 rana a Budapest

Benedetta Pilato entra nella storia. L'atleta tarantina a soli 17 anni vince l'oro ai mondiali di nuoto di Budapest nei 100 metri rana. Basta un 1'05''93, addirittura più alto rispetto al tempo registrato nel corso delle semifinali, per anticipare Anna Elendt, tedesca in corsia quattro. Benny passa ai 50 metri in 30''67 da quarta, poi la sterzata, con un 35''26 negli ultimi cinquanta e l'oro conquistato. In lacrime alla fine della gara, si prende la scena più bella, in quella specialità che era sempre stata croce e delizia per lei. Ha lavorato tanto nelle ultime settimane per arrivarci, poi la svolta e l'impresa.

Pilato campione del mondo: il podio

Benedetta chiude in 1'05''93, cinque centesimi di secondo prima di Anna Elendt e nove prima di Ruta Meilutyte, lituana. Fuori dal podio Lilly King, record del Mondo ai mondiali di cinque anni fa a Budapest.