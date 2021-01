Dopo Hjuldman, il Lecce porta a casa un altro centrocampista. Si tratta del macedone Nikolov Boban, classe 1994, proveniente dal Mol Fehervar. Il calciatore è già arrivato in città per sottoporsi alle visite mediche di rito e subito dopo si metterà a disposizione del tecnico Corini. Nazionale della Macedonia, in carriera ha vinto due scudetti macedoni con il Vardar e una coppa d'Ungheria con il Mol Fehervar.

Ultimo aggiornamento: 12:34

