Nel weekend torna il Rally del Salento. Via alle 55esima edizione Video

Manca ormai poco alla 55ma edizione del Rally del Salento. L’appuntamento è in programma venerdì 26 e sabato 27 maggio. A crescere negli appassionati, addetti ai lavori e partecipanti è l’attesa per un evento che si presenta più avvincente che mai. La gara del Tacco d’Italia, valida quale seconda prova del Campionato italiano rally asfalto è stata presentata questa mattina nella sala Grassi Orsini dell’Automobile Club lecce, alla presenza del presidente Francesco Sticchi Damiani dell’Assessore Paolo Foresio e del presidente nazionale ACI Angelo Sticchi Damiani, e si presenta sulla scena sportiva nazionale con diverse novità. La più importante è il ritorno a Lecce, dopo sei anni: partenza (venerdì 26 maggio, alle ore 18.30) e arrivo (sabato 27, ore 21.00) della manifestazione saranno ospitati da quella Piazza Mazzini che può essere considerata la più amata dagli sportivi e che in questa edizione avrà ulteriore appeal con il “Villaggio Rally” che consentirà al visitatore tra le altre cose di apprezzare le ultime novità del mercato dell’auto, di godere di un'esposizione di auto storiche, di conoscere il mondo del simracing, di fare una riflessione sulla sicurezza stradale e di continuare il proprio viaggio alla scoperta dei prodotti locali nell’area “Salento & Sapori”. Il Villaggio sarà aperto venerdì 26 dalle ore 16.00 e sabato 27 dalle ore 10.00. Passando ai dettagli tecnici, la corsa sarà una prova tricolore a coefficiente 1,5, e la seconda gara della Coppa rally di settima zona. Sono nove le Prove Speciali in programma, la prima si svolgerà su circuito, venerdì alle 20.20, alla Pista salentina di Ugento, sabato si correranno le altre prove a cronometro sugli splendidi percorsi di Torre paduli, Santa cesarea e Specchia. Da ricordare il concorso di idee, "crea la mascotte del 55 Rally del Salento", a cui ha partecipato in protocollo d'intesa il liceo artistico e coreutico Ciardo-Pellegrino di Lecce, vinto dalla studentessa Francesca Ramirez con i personaggi Fico e Sunny.