Nel posticipo Varese passa a Napoli (74-82) ed è settima. Brindisi ottava

Nel posticipo della 22esima giornata del campionato di basket di serie A Varese passa a Napoli 82-74 e balza in piena zona playoff. I varesini, ora settimi, vincono tre dei quattro quarti confermandosi in un ottimo momento di forma e inanellando la quarta vittoria di fila. Napoli, al contrario, non riesce ad arginare la striscia di sconfitte, ora quattro, e scivola al 13esimo posto. Alla luce del risultato del posticipo Brindisi è ottava con 20 punti, frutto di 10 vittorie e 11 sconfitte. L'Happy Casa è attesa dal match interno con Cremona domenica prossima 27 marzo alle ore 18.

Classifica: Milano 36; Virtus Bologna 34; Brescia 28; Reggiana, Tortona 22; Sassari, Varese, Brindisi, Venezia, Trieste 20; Trento 18; Treviso, Napoli, Pesaro 16; Cremona, Fortitudo Bologna 12.