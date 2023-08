Le amichevoli, specie quelle tecnicamente inconsistenti, non restituiscono un’idea precisa, ma lasciano tracce su cui ragionare ed innestare i primi commenti. L’11 a 0 con cui il Taranto ha liquidato il Pontano domenica innanzitutto dice una cosa: Capuano, questa volta disegnando e poi preparando la squadra, ha intenzione di aumentare schemi e peso offensivo della squadra 2023/2024. Nei due tempi giocati in ritiro, il trainer ha provato i 3 attaccanti, o meglio Bifulco nella mansione di trequartista mobile, con due punte centrali nella zona-finalizzazione. Con questo segnale si comprende meglio il perch é il Taranto sia ancora a caccia di un attaccante centrale, che poi sarebbe il quarto dopo gli ingaggi di Cianci, Samele e De Sarlo, cui si aggiunge La Monica. Ed è proprio sul fronte degli attaccanti (ma non solo) che il mercato di agosto completerà la rosa e magari la razionalizzerà. I rumors sulla caccia a Fella (ex Palermo) o Tounkara (svincolato dall’Avellino) vanno in questa direzione, ma prima occorrerà sfoltire e soprattutto abbattere il monte ingaggi a budget. Guida ed Infantino andranno piazzati e secondo alcune indiscrezioni anche De Sarlo, prima operazione di questa estate, non sarebbe poi così sicuro di proseguire in maglia rossoblù. Il ritiro serve anche a capire, testare, orientare in corsa le scelte. Anche perchè le ultime operazioni saranno, pare, di caratura tecnica ed economica rilevanti e per darne corso bisognerà liberare slot e risorse. Sulle tracce di Fella ci sono almeno sei squadre di C, così come per Tounkara hanno chiesto informazioni Brindisi e Perugia.

La suggestione per il centrocampo risponde al nome di Tremolada, che Capuano ha già allenato e valorizzato in passato, insomma è un pallino del tecnico rossoblù. Non sarà facile arrivarci, anzi in questo momento pare proprio impossibile. Il Modena non vuole privarsene ed anche il calciatore non sembra intenzionato a cambiare maglia, cosa che avrebbe ribadito alle legittime chiamate di Capuano (e di altri club). La pista, tuttavia, è indicativa di come il nuovo Taranto conti di sviluppare gioco offensivo con un trequartista o comunque con un uomo-assist di centrocampo. Non a caso oltre al “sogno” Tremolada, gli ionici hanno chiesto informazioni a Domenico Mungo, 30 anni, svincolato dopo l’ultima esperienza a Viterbo, ma con 350 partite tra C e B alle spalle girando in tutte le zone della mediana ma con attitudini prevalenti da trequartista. Ad ogni modo c’è da mettere mano alle cessioni di quegli elementi ‘pesanti’ ed ancora a libro paga, come Crecco, Provenzano e Semprini. Da più parti danno quest’ultimo vicino alla Juve Stabia e Crecco in procinto di accordarsi con il Latina. Più fluida la posizione di Provenzano, approcciato sinora dal Messina. Dunque se non si vende (o almeno si cede in prestito), non si può virare sugli ultimi colpi, specie se importanti. Difesa, corsie esterne sono a posto, come pure centrocampo e attacco al netto degli ultimi due acquisti che verranno indirizzati in questi due reparti. Nel frattempo l’ex Labriola ha firmato con il Giugliano. Infine ieri è partita la campagna abbonamenti, valida per le prime nove partite del campionato (girone di andata). Le tessere si potranno sottoscrivere fino al 25 agosto presso Pausa Caffè in viale Trentino a Taranto.