Nardò, non basta la vittoria per la salvezza. Tutte le combinazioni per i granata

Nardò, missione salvezza diretta. Ultima giornata al Giovanni Paolo II contro il Molfetta, ma potrebbe non bastare la vittoria per evitare i playout nel girone H di Serie D. I granata hanno scongiurato il rischio della retrocessione diretta, ma per salvarsi senza passare dagli spareggi serve comunque un concatenarsi di altri risultati. Intanto non dovrebbe vincere il Casarano, perché ai rossoazzurri, che in casa affrontano un Altamura già salvo, basterebbe un successo per chiudere definitivamente i giochi e conquistare la permanenza in D, condannando Lavello, Rotonda e Nardò ai playout. Di seguito tutti gli altri incroci.

APPROFONDIMENTI CALCIO Serie D, girone H: 90' alla fine del campionato. I verdetti e le...

Nardò salvo se:

Vince; il Casarano perde o pareggia; Lavello e Rotonda pareggiano

Vince; il Casarano perde o pareggia; il Lavello batte il Rotonda

Gli scenari in caso di arrivo a pari punti: