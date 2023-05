Nardò perde a Cantù (101-78) in gara-1 playoff per la promozione in serie A1

Alla HDL Nardò, che per la prima volta tra l'entusiasmo di una città intera partecipa ai playoff per la promozione nella serie A1 di basket, non riesce l’impresa, perde gara- 1 dei quarti di finale contro l’Acqua San Bernardo Cantù. I granata pagano l’emozione e in avvio subiscono la maggiore intraprendenza della formazione di casa. C'è una buona reazione, specie ad inizio ultimo quarto, ma non basta. Ora è necessario resettate tutto. Si torna in campo già domani sera, infatti, ancora una volta sui legni del PalaDesio dove l’”Andrea Pasca” cercherà d’impattare la serie. Difficile si, ma non impossibile.

CANTU’-NARDO’ 101-78

Parziali – 34-23, 54-37, 74-57

Acqua San Bernardo Cantù: Stefanelli 11, Severini 3, Baldi 12, Berdini, Morgillo 4, Hunt 20, Bucarelli 15, Nikolic 16, Da Ros 2, Logan 18. All.: Sacchetti.

HDL Nardò: Zugno 4, Baldasso 6, Donda 5, Parravicini 8, Smith 25, Borra 10, La Torre 5, Stojanovic 15. N.e.: Quarta, Antonaci, Buscicchio, Baccassino. All.: Di Carlo.

Arbitri: Wassermann, Centonza, Almerigogna.

NOTE: Tiri da due: Cantù 26/40, Nardò 21/45. Tiri da tre: Cantù 12/29, Nardò 7/23. Tiri liberi: Cantù 13/15, Nardò 15/17. Rimbalzi: Cantù 38 (Da Ros 7), Nardò 34 (Borra 11). Valutazione: Cantù 132 (Logan 26), Nardò 76 (Smith 23).