Nardò, Donadei lascia: «Tre anni difficili ma belli, alcune cose non hanno prezzo»

Salvatore Donadei lascia la guida del Nardò, dopo tre anni da presidente. L'annuncio arriva tramite lo stesso numero uno del club granata, con un messaggio rivolto agli operatori della comunicazione. Al momento ignote le cause, dopo una stagione che ha visto il Nardò salvarsi in Serie D tramite i playout (nonostante gli sforzi con un organico che sembrava costruito, nelle intenzioni, per qualcosa di più).

APPROFONDIMENTI SERIE A De Picciotto: "Non ho mai voluto il male del Lecce. Auguro al... SERIE A Serie A 2022-2023: il 24 giugno la cerimonia di presentazione del...

La lettera di Donadei

«Termina qui la mia esperienza presidenziale alla guida del Nardò Calcio, iniziata nel luglio 2019. Un triennio intenso, in un periodo drammaticamente complicato per la sopravvivenza delle persone, figuriamoci per l’esercizio della passione pallonara. Al solito non mi sono risparmiato, sotto nessun profilo, mettendoci sempre la faccia - qualcuno che mi vuole bene sottolinea anche “fin troppo” - e decidendo, sempre, avendo di mira la crescita della società, adoprando rispetto e condivisione. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato, volendo e facendo davvero il bene della società, in modo genuino e disinteressato…

Ciò che è stato costruito in questi tre anni è sotto gli occhi di chi voglia, e sia in grado, di scorgere contenuti e sfumature, d’altra parte ci sono “cose” che non hanno un prezzo di mercato ed altre che risultano introvabili anche nelle più lussuose maison. Di particolare rilievo, ed a me molto caro, il rapporto instaurato in questi anni con tutta la stampa ed i mass media, che accomuno in uno speciale ed affettuoso ringraziamento.

Sempre Forza Rossi!»