Lecce, è morto l'ex portiere giallorosso Aldo Nardin. Era stato il capitano della squadra

Il Lecce è in lutto per la morte di Aldo Nardin, portiere della squadra giallorossa dal 1976 al 1980, sempre in serie B. Da tempo sofferente, è morto oggi ad Arezzo. A dare la notizia è stato il figlio Tommaso. Nardin, che ha collezionato in totale 122 presenze con la maglia del Lecce, è stato anche il capitano della squadra.

Anche la società del presidente Sticchi Damiani si è unita al dolore della famiglia Nardin. Ecco la nota ufficiale del club: "Ci ha lasciati un grande numero 1, Aldo Nardin. Ha difeso la porta del Lecce dal 1976 al 1980. Il suo ricordo resterà per sempre impresso nella memoria di tutti i tifosi giallorossi. Alla sua famiglia esprimiamo il più sentito cordoglio".

