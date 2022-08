Napoli-Lecce, le probabili formazioni: Baroni cambia il centrocampo

Qualche dubbio di formazione, Luciano Spalletti farà un turnover abbastanza importante, Marco Baroni pensa a cambiare qualcosa in mediana: Napoli-Lecce sarà il primo turno infrasettimanale di questo campionato di Serie A. I giallorossi devono confermare la buona partita del Via del Mare contro l'Empoli, ma su un campo difficilissimo, contro un Napoli che viene dal pareggio di Firenze, con qualche "polemica ambientale".

Baroni pensa a Askildsen titolare in mezzo al campo, come mezzala di destra, accanto a Hjulmand e Blin, autore di un buon finale contro l'Empoli e in odore di conferma. Così, il tecnico giallorosso cambierebbe due interpreti su tre in mediana. Per il resto, tutto come domenica scorsa, con la conferma di Banda largo a sinistra.

Napoli-Lecce, le probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia; Osimhen. Allenatore: Spalletti. Indisponibili: Demme, Ounas. Squalificati: -

LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda. Allenatore: Baroni. Indisponibili: Dermaku, Cetin, Voelkerling, Brancolini. Squalificati: -