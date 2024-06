Napoli, Antonio Conte è atterrato a Roma per l'incontro con la proprietà azzurra: mercoledì la firma

Manca sempre meno all'ufficialità di Antonio Conte al Napoli. L'allenatore salentino è appena atterrato a Roma dove questa sera incontrerà la proprietà azzurra per discutere degli ultimi dettagli. Sta per iniziare l'era di Conte sulla panchina del club partenopeo e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca.

Al via una due giorni che porterà allo scatto per la foto di rito da pubblicare sui profili social della società che, speriamo, porti più fortuna rispetto allo scatto con Ancelotti con i due spalla contro spalla, pollice e indice aperti nel segno della pistola e della licenza di uccidere di James Bond. Ma a De Laurentiis piace così: magari gli basterà mostrare il momento della firma simbolica con i due sorridenti. Ma il produttore, ovviamente, vuole pesare il momento: e non è escluso che ci siano anche delle riprese tv a immortalare l’evento.

Perché di evento si tratta: mai prima di adesso il Napoli aveva pagato un allenatore una cifra che può arrivare anche a 20 milioni di euro (con i premi). Re Carlo si era “accontentato” di un biennale da 7 milioni lordi. E Spalletti si era fermato a 5 milioni.

Conte dovrebbe firmare il nuovo contratto oggi e da quel momento sarà subito operativo per costruire il nuovo Napoli. Ieri sera la cena da Rinaldi al Quirinale con De Laurentiis e Manna prima della firma. Contratto fino al 2027 da 8 milioni di euro complessivi a stagione per l'ex allenatore di Juventus, Chelsea, Inter e Tottenham. Il nuovo ds Giovanni Manna è pronto ad accontentare Conte nelle sue richieste che comprendono anche l'arrivo di Romelu Lukaku, uno dei nomi in primo piano per il calciomercato azzurro.