Morto Ivan Romanzini, calcio tarantino in lutto

Ivan Romanzini, ex calciatore del Taranto, è morto all'età di 77 anni. Originario di Vicenza, ha sommato 286 partite con la maglia rossoblù realizzando18 reti. In riva allo Jonio arrivò nel 1969 e, dopo la promozione in B, giocò ben sette campionati tra i cadetti prima di trasferirsi, sempre in B, al Brescia. Romanzini giocò anche per il Padova tra il 1979 e il 1981 contribuendo a far vincere alla squadra una Coppa Italia Semiprofessionisti. Dopo aver appeso gli scarpini, ha allenato la Primavera biancoscudata per 4 stagioni. Nel corso della sua carriera anche le esperienze con Vicenza e Verbania. Nella foto Romanzini è l'ultimo a destra.