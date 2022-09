Morto Bruno Bolchi, ex allenatore del Lecce e del Bari

E' morto Bruno Bolchi, allenatore di Bari e Lecce. Bolchi, come riporta il Corriere dello Sport, si è spento nella serata di martedì a Firenze a 82 anni. Era ricoverato a Villa Donatello a cuasa delle sui condizioni di salute che negli ultimi giorni erano peggiorate.

Bruno Bolchi, quando portò il Lecce in serie A nel 1992-93, aveva già vissuto l’esperienza della doppia promozione dalla C al massimo campionato con il Bari, dal 1983 al 1985 come, nel Salento, prima Giampiero Ventura e poi Fabio Liverani. Sul curriculum, un successo a Cesena e due, a distanza di dieci anni, con la Reggina.