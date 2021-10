Moriero riparte dalla Maldive: è lui il nuovo commissario tecnico della Nazionale

Un'altra esperienza all'estero per Francesco Moriero. Il tecnico leccese è il nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio delle Maldive. Moriero ha firmato un contratto annuale per assumere la guida della nazionale che in questo momento si trova al numero 158 del ranking Fifa. La Fam, ossia la Football Association of Maldives, ha chiesto a mister Moriero di impiegare uomini dello staff già presenti in organico. Di conseguenza, nessun collaboratore seguirà l'ex calciatore di Lecce e Inter in questa nuova avventura all'estero.

La carriera

Nel corso della sua carriera di allenatore Francesco Moriero ha vinto il campionato di serie C alla guida del Crotone. In Italia ha avuto altre esperienze, tutte poco fortunate, compresa quella sulla panchina del Lecce, mentre si è fatto apprezzare soprattutto lontano dal Belpaese dove ha allenato l'Africa Sports National in Costa d'Avorio, il Lugano in Svizzera fino alla recente esperienza in Albania alla guida della Dinamo Tirana.