Lecce a Monza per il riscatto: big match all'U-Power Stadium. La cronaca della partita

Lecce a Monza per il riscatto. Dopo la sconfitta interna incassata contro il Cittadella, i giallorossi si presentano allo stadio U-Power Stadium per provare a riconquistare la vetta della classifica occupata dalla Cremonese, in occasione della gara valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B. La gara sarà arbitrata da Daniele Doveri, coadiuvato da Stefano Liberti e Gianluca Sechi. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Formazioni: Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Carlos; Pereira, Barberis, Mazzitelli, Machin, Molina; Valoti, Mancuso.

Allenatore: Stroppa.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski.

Allenatore: Baroni.