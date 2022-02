Lecce a Monza, giallorossi in vantaggio su gol di Coda. All'​U-Power Stadium è 0-1 per la squadra di Baroni

69’ Fuori Tuia, dentro Simic. Blin per Helgason e Ragusa per Listkowski. Tra le file del Monza fuori Valoti e dentro Gytkjær

66’ Giallo per Gargiulo

65’ Monza ad un passo dal pareggio. Molina serve Machin che con una finta si libera dell’avversario e calcia radente al palo

63' Cambio nel Monza: Mancuso fuori e dentro Dany Mota Carvalho

61’ Velenoso tocco di Barberis su invito di Mazzitelli con Gabriel che raccoglie la sfera

57’ Controllo e destro potente di Donati, ma la palla finisce sul fondo

55’ Coda si presenta dal dischetto. Che spiazza il portiere e porta il Lecce in vantaggio

Coda tira il calcio di rigore

54’ Calcio di rigore per il Lecce. Helgason scatta in profondità e brucia sui tempo Paletta che è costretto ad sbatterlo in area. Paletta ammonito

50’ Machin ammonito per un’entrataccia su Strefezza

50’ Il Monza riparte forte come all’inizio della prima frazione, ma il Lecce ha il merito di tenere botta agli assalti dei padroni di casa.

45' Inizia il secondo tempo di Monza-Lecce 0-0. Primo pallone giocato dai giallorossi.

Secondo tempo

Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi

45'+1' Cartellino Giallo Alessandro Tuia dopo un tocco di mano

45' Mazzitelli ammonito per un’entrata dura su Listkowski

40’ Si lotta a centrocampo ad ogni singolo possesso. Il Lecce prova a prendere in mano il pallino del gioco a cospetto di un Monza sempre vivo

36’ Le occasione scarseggiano. Il Lecce pressa alto per il recupero palla, ma il Monza risponde colpo su colpo

33' Cartellino Giallo Giulio Donati

31’ La gara cala di ritmo e vive una fase di stallo dopo una mezz’ora giocata a pieno regime da ambedue le squadre

25' gol annullato dalla verifica Var

24’ Gol di Listkowski che raccoglie una palla vagante nell’area piccola e deposita in rete con grande freddezza.

22’ Mancuso si libera e stacca in area su cross di Pereira con la palla che finisce sul fondo dopo una deviazione

18’ Il Monza reagisce con le fiammate di Machin, ma il Lecce si difende con ordine

12’ Il Lecce comincia a macinare gioco con il Monza che si rintana nella sua metà campo. E i giallorossi alzano il baricentro

7’ Listkowski si incunea in area e col destro coglie un palo clamoroso a portiere battuto. La partita entra subito nel vivo con attacchi sia da una parte che dall'altra

2’ Prima occasione per i padroni di casa. Mancuso scatta in profondità e con un pallonetto prova a scavalcare Gabriel, ma la palla finisce sopra la traversa

Primo tempo

Lecce a Monza per il riscatto. Dopo la sconfitta interna incassata contro il Cittadella, i giallorossi si presentano allo stadio U-Power Stadium per provare a riconquistare la vetta della classifica occupata dalla Cremonese, in occasione della gara valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B. La gara sarà arbitrata da Daniele Doveri, coadiuvato da Stefano Liberti e Gianluca Sechi. Al VAR invece ci sarà Paolo Valeri.

Formazioni: Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Carlos; Pereira, Barberis, Mazzitelli, Machin, Molina; Valoti, Mancuso.

Allenatore: Stroppa.

Lecce (4-3-3): Gabriel; Calabresi, Lucioni, Tuia, Barreca; Helgason, Hjulmand, Gargiulo; Strefezza, Coda, Listkowski.

Allenatore: Baroni.