All'ultimo respiro il Lecce vince e si salva. Rigore di Colombo dopo 100'. Esplode la festa

All'ultimo respiro, con orgoglio, determinazione e grinta. Il Lecce segna su rigore con Colombo al 100 minuto e si salva con merito. Il Lecce resta in serie A. Traguardo meritato. Monza-Lecce 0-1 il finale. Grande gioia sugli spalti dello stadio brianzolo dei circa 3mila sostenitori giallorossi. Ottimo Lecce, ben messo in campo, spazi tutti presidiati, pressing del tridente che mette in difficoltà in Monza non facendo sciorinare ai brianzoli il loro solito gioco. Succede tutto questo soprattutto in un primo tempo nel quale il Lecce costruisce anche l'occasione per la salvezza: Banda (ottime le sue progressioni per tutta la partita) penetra a sinistra, Strefezza calcia, palla che finisce sui piedi di Askildsen il cui tiro va fuori da ottima posizione. La sensazione che il norvegese abbia graziato l'avversario calciando senza troppa convinzione, o con la fame che serve in quei momenti per salvarsi, è subito chiara. Askildsen è però autore di una buonissima prova proprio nel pressare gli avversari: senza Hjulmand e con lui mezz'ala al fianco di Blin e Oudin il Lecce risponde presente. Lo fa anche nel secondo tempo, quando però il Monza accelera e comincia a giocare nelle metà campo giallorossa. Lì Baroni cambia, inserendo Hjulmand, Di Francesco e poi Maleh, Pezzella e Colombo. L'intenzione è sempre quella di segnare il gol salvezza ma al Lecce manca la freddezza e la determinazione (che invece mostra in tutte le altre zone del campo) negli ultimi sedici metri. Sensazione, anche questa, acuita dal guizzo di Ceesay (cancellato dal fuorigioco) che è bravo a saltare il portiere quando si ritrova la palla tra i piedi, ma poi angola troppo. Così nel finale Baschirotto, costretto a rincorrere l'avversario dopo un fuorigioco fatto male, lo travolge in area. C'è il rigore per il Monza che Gytkjaer tira anche bene: Falcone però compie una prodezza distendendosi alla sua destra e respingendo la sfera. Una paratona che mantiene a galla il Lecce. Che reagisce, guadagna un corner dopo dieci minuti di recupero e da lì un calcio di rigore per fallo di mani in area. Segna Colombo, la partita finisce e sono momenti di gioia. Il Lecce si salva in serie A, tutto il resto passa in secondo piano. E' il tempo della festa.

100' - Gooool salvezza del Lecce! Colombo segna su rigore

99' - Possibile rigore per il Lecce per mani in area di un calciatore del Monza

90' - Sempre 0-0, 8 minuti di recupero

83' - Tira Gytkjaer e sbaglia.

Falcone compie un ottimo intervento distendendosi alla sua destra e respingendo il pallone

83' - Rigore per il Monza: Baschirotto travolge l'avversario in area giallorossa

70' - Ceesay salta il portiere e calcia fuori a porta vuota. Ma c'era fuorigioco

64' - Di Francesco al posto di Strefezza, Hjulmand al posto di Askildsen

62' - Due cambi nel Monza, due nel Lecce

60' - Ceesay ha la palla per il tiro, dopo recupero di Oudin, ma non tira

58' - Punizione per il Monza da limite dell'area (Caprari calcia bene a giro, pallone fuori) e ammonizione per Banda

55' - Il Monza si fa preferire con giocate di prima, velocità e profondità. Il Lecce però controlla bene

46' - Monza subito pericoloso in area giallorossa con girata di un giocatore biancorosso fuori misura

Dopo il primo tempo il Lecce pareggia a Monza per 0-0 al termine di 45' minuti in cui i giallorossi sono ben messi in campo e presidiano tutti gli spazi. Così il Monza non trova sbocchi e i salentini, quando ripartono, si affidano a sinistra alla velocità di Banda, molto attivo in fase offensiva e autore dell'azione più pericolosa terminata con un tiro da fuori alto di Askildsen. Lo stesso Askildsen è molto bravo, al pari di Ceesay e Strefezza, a cominiciare il pressing nelle metà campo brianzola, cosa che non permette al Monza di costruire il suo solito gioco. Pari giusto alla fine del primo tempo e buon Lecce, capace, con tutti i suoi effettivi di stare sul pezzo con la massima attenzione.

45' - Pressing e ottimo lavoro di Askildsen e Ceesay quando il Monza parte dalle retrovie

40' - Ancora una progressione di Banda, anche se senza esito. Il Monza in 40 minuti ha gestito di più il pallone senza portare pericoli

30' - Buon palleggio dei giallorossi nello stretto

25' - Molto attivo Banda nelle ripartenze del Lecce

17' - Occasione Lecce, ottimo lavoro di Banda a sinistra che penetra e offre un buon pallone a Strefezza il cui tiro, in prossimità del dischetto, è respinto da un difensore. Arriva Askildsen e calcia in modo inguardabile il pallone del possibile 1-0

15' - Primi 15 minuti in cui il Monza gestisce il pallone e prova a fare la partita. Il Lecce trova spazi più sulla corsia mancina e, per due volte, prova a farsi vedere in attacco con gli allunghi di Banda. Nessun pericolo creato, però.

0' - Askildsen a centrocampo dal primo minuto al posto di Hjulmand infortunato. Blin in cabina di regia. Strefezza capitano con, in attacco, Ceesay e Banda.

Il Verona non riesce a battere l'Empoli e resta al terz'ultimo posto in classifica con 31 punti insieme allo Spezia. Al Bentegodi finisce 1-1 con gol toscano al 96' di Stojanovic. Ora il Lecce può brindare alla salvezza già oggi a Monza, solo battendo i brianzoli.