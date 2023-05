Monza-Lecce 0-0 live Equilibrio nel finale di primo tempo

40' - Ancora una progressione di Banda, anche se senza esito. Il Monza in 40 minuti ha gestito di più il pallone senza portare pericoli

30' - Buon palleggio dei giallorossi nello stretto

25' - Molto attivo Banda nelle ripartenze del Lecce

17' - Occasione Lecce, ottimo lavoro di Banda a sinistra che penetra e offre un buon pallone a Strefezza il cui tiro, in prossimità del dischetto, è respinto da un difensore. Arriva Askildsen e calcia in modo inguardabile il pallone del possibile 1-0

15' - Primi 15 minuti in cui il Monza gestisce il pallone e prova a fare la partita. Il Lecce trova spazi più sulla corsia mancina e, per due volte, prova a farsi vedere in attacco con gli allunghi di Banda. Nessun pericolo creato, però.

0' - Askildsen a centrocampo dal primo minuto al posto di Hjulmand infortunato. Blin in cabina di regia. Strefezza capitano con, in attacco, Ceesay e Banda.

Il Verona non riesce a battere l'Empoli e resta al terz'ultimo posto in classifica con 31 punti insieme allo Spezia. Al Bentegodi finisce 1-1 con gol toscano al 96' di Stojanovic. Ora il Lecce può brindare alla salvezza già oggi a Monza, solo battendo i brianzoli.