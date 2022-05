Serie C, il Monopoli cade in casa (1-2) A Catanzaro serve un'altra impresa

(foto Gabriele Latorre)

Nei quarti di finale dei playoff per la promozione in serie B il Monopoli perde in casa (1-2) il match di andata contro il Catanzaro, compagine che ha chiuso al secondo posto dietro al Bari la stagione regolare. Davanti a un "Veneziani" esaurito il "gabbiano" di mister Colombo riesce a sbloccare la situazione dopo aver rischiato di andar sotto per un calcio di rigore concesso al Catanzaro e neutralizzato dal portiere. Quindi l'1-0 di Viteritti al 33' che ha esaltato il pubblico di fede biancoverde. Nella ripresa il ritorno del Catanzaro che prima pareggia con Iemmello al 72' e poi, su disimpegno errato della difesa del Monopoli, passa in vantaggio al 77' sempre con Iemmello. Rammarico di mister Alberto Colombo a fine gara: "Siamo stati un po' meno brillanti riespetto a Cesena ma questi sono i playoff. Proviamo a fare l'ennesima impresa a Catanzaro ma, a prescindere dal risultato del "Ceravolo", siamo chiamati a dare tutto in partita".

Serie C - Quarti di finale playoff - Gara d'andata (ritorno 20 e 21 maggio 2022)

Entella-Palermo 1-2

FeralpiSalò-Reggiana 1-0

Monopoli-Catanzaro 1-2

Juventus u.23-Padova 0-1