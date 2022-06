Mondiali nuoto, Pilato prenota un posto nella storia e vola in finale. Ottimo tempo

Sì, Benny, la strada è giusta. Pilato superstar ai Mondiali di nuoto di Budapest nei 100 metri rana: è in finale con il secondo tempo totale, dopo esser arrivata soltanto nona alle batterie del mattino. La 17enne tarantina nuota uno straordinario 1'05''88 nel pomeriggio, arrivando davanti a tutti, compresa la primatista italiana Arianna Castiglioni (fuori con 1'06''59). Ci rientra solo in extremis la King, record mondiale nei 100. Prima, al momento, Anna Elendt, tedesca, con 1'05''62. La finale domani dopo le 18 in diretta tv su Rai2.

APPROFONDIMENTI NUOTO Mondiali, a Budapest in vasca De Tullio e Di Liddo. E Pilato si... LECCE Tennis, qualificazioni a Wimbledon per Franco Agamenone CALCIO SERIE A Frabotta sì: via libera dalla Juventus. Il Lecce prende forma.... NEWS Virtus Francavilla, Marchisio in visita allo stadio. E il club...

I risultati

100m rana donne – semifinali

RI 1'05"67 di Arianna Castiglioni il 25/06/2021 a Roma

1. Anna Elendt (Ger) 1'05"62

2. Benedetta Pilato 1'05"88 qualificata alla finale

11. Arianna Castiglioni 1'06"59 eliminata

(foto: Andrea Staccioli/Dbm)