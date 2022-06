Mondiali di nuoto, Pilato passa le batterie: nel pomeriggio le semifinali in diretta tv

Non benissimo ma neppure male, Benedetta Pilato chiude all'ottavo posto le batterie del mattino ai campionati mondiali di nuoto a Budapest e riesce a portare a casa la qualificazione alle semifinali (pomeriggio dopo le 18, diretta su Rai2). In mattinata la nuotatrice tarantina chiude i 100 metri rana in 1'06''68, dietro a Quianting Tang, che scende per un centesimo sotto l'1'06'' e alle spalle anche di una straordinaria Arianna Castiglioni, 1'06''49. Era passata bene ai 50, Benny, poi è un po' calata. Lilly King, campionessa mondiale nel 2019 e bronzo olimpico, è settima in 1'06''65.

Benedetta Pilato: "Sto bene, nel finale mi sono scomposta"

"Ero un po' stanca mi sono scomposta, le sensazioni buone anche nel riscaldamento - dichiara sorridendo la vicecampionessa mondiale dei 50 a Gwangju, allenata da Vito D'Onghia per il CC Aniene. Qui mi sento a casa, questa è una competizione dove riesco a controllare le emozioni. Certo il 50 è la mi sapecialità e voglio arrivare carica a sabato disputando una finale anche nella distanza doppia".