Mondiale 82, il ricordo di De Cataldo: «Un'esplosione liberatoria»

Laureato in Giurisprudenza, Giancarlo De Cataldo, in quel fatidico luglio 1982, aspettava di sostenere il concorso in magistratura a Roma. «Faceva un caldo terrificante, tanto per cambiare», racconta lo scrittore e sceneggiatore tarantino, «e in quel periodo ci riunivamo in gruppi di amici per vedere le partite». Uno dei ricordi insopprimibili di quella serata, ovviamente, l'esultanza del presidente Pertini, lo scorno del cancelliere tedesco Helmut Schmidt e poi, naturalmente, la festa divampata dopo: «Tutti per strada, in un interminabile carosello di auto, per questa vittoria che affondava le sue radici nel match Italia-Germania dei Mondiali di dodici anni prima fu una vera e propria consacrazione, che generò un sentimento di affetto inaudita nei confronti di quella squadra».

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO La vittoria al Mundial di 40 anni fa: per l'Italia...

Era un anno terribile, poi il Mondiale

Eppure, continua De Cataldo, il 1982 si stava rivelando un anno terribile: «Stragi di mafia, attentati. Forse anche per questo quella vittoria scatenò una sorta di esplosione liberatoria, fu una porta d'ingresso agli anni 80». Anni in fondo luccicanti e patinati, «e questa è la differenza con la festa dell'anno scorso per la vittoria agli Europei. Nessuno se l'aspettava, erano in corso anche i trionfi alle Olimpiadi di Tokyo, e poi Matteo Berrettini che arrivava in finale a Wimbledon. Pagine anche quelle di grande orgoglio, ma seguite da un brusco risveglio: una nuova ondata pandemica, che ci ha fatto dimenticare in fretta quella gioia». E forse, alla fine, anche noi siamo cambiati: «Le emozioni di quarant'anni fa sono ancora vivide nei nostri ricordi perché non le abbiamo bruciate troppo presto sui social, magari con un balletto su TikTok. Forse avevamo più tempo da dedicare anche alle emozioni».