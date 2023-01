Dalla Prima Categoria a Striscia la Notizia: il super gol di Sowe fa il giro del mondo. Il video

Moudou Sowe e un gol bellissimo su Striscia la Notizia. L'attaccante del Grottaglie, capolista nel girone A di Prima Categoria dopo aver deciso di ripartire dal basso nonostante la salvezza in Eccellenza l'anno scorso, ha realizzato una rete bellissima domenica scorsa. E Cristiano Militello ha inserito il gol tra i più belli della giornata. Così sui social la rete, meravigliosa, in sforbiciata, diventa virale sui social. La partita, per la cronaca, è finita 3-0 in favore dei biancazzurri, in casa del Mottola.

Chi è Modou Sowe

Modou Sowe, classe 1998, era partito dal Brindisino, con il Ceglie, poi una buona parentesi a Policoro e l'anno scorso ancora al Ceglie, dove con 18 gol ha contribuito alla promozione.