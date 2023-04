Diavolo di un Leao: il Milan batte il Lecce e riaccende la corsa salvezza. Baroni adesso ha due punti sul Verona

Troppo Leao per il Lecce. Il Milan manda...al diavolo il vantaggio del Lecce sulla zona rossa, che adesso è di soltanto due punti. A San Siro serviva l'impresa, non arriva, nonostante una buona partenza di un Lecce ordinato per larghi tratti ma senza grandi spunti. Nel primo tempo succede di tutto: prima un rigore per il Milan, poi rivisto al var e revocato (bravo Baschirotto, punito su Theo). Poi Banda colpisce un palo da due metri, in maniera clamorosa, di testa. Il Milan incassa lo spavento e decide di colpire: ci pensa Leao, di testa su calcio d'angolo. Nel secondo tempo, il Lecce approccia in maniera meno propositiva. Il Milan carbura lentamente, poi Leao con una bella azione personale fa 2-0. L'ingresso di Strefezza ravviva il Lecce, ma non basta. Un punto in otto partite e vantaggio dissipato: il Verona è a due punti e lo Spezia a uno. Si accende la bagarre per la lotta salvezza.

Milan-Lecce, la diretta

47' Il Lecce ha creato un paio di situazioni offensive nel finale, ma senza riuscire ad arrivare in area.

39' Il Milan controlla senza patemi d'animo e quando può accelera.

36' San Siro fa già partire la festa. All'uscita di Leao, standing ovation. Il Lecce continua a crederci ma adesso serve un miracolo.

30' Raddoppio del Milan con Leao, che mette in rete alla fine di una bella azione personale.

27' Leao fa una grande azione personale poi calcia alto di poco.

24' Che giocata di Strefezza! Si libera dal limite e calcia forte: Maignan si supera e manda in corner.

20' Entrano Strefezza e Persson per Ceesay e Di Francesco.

15' Copione chiaro della partita: il Milan cerca il raddoppio, il Lecce si difende bene e prova a ripartire. La squadra di Baroni sembra aver perso però brillantezza.

10' Ha qualche difficoltà il Lecce, soprattutto in fase di uscita.

5' Si allungano le squadre e il Lecce prende qualche rischio in più.

2' Il Milan fa possesso palla, il Lecce cerca di scardinare la manovra del Milan, ma senza particolari frenesie.

1' Inizia la ripresa

Un buon Lecce è in svantaggio all'intervallo a San Siro contro il Milan, nonostante una prestazione tutto sommato "gagliarda" da parte dei ragazzi di Baroni. In 48', recupero compreso, è successo di tutto. Girandola di emozioni: l'arbitro assegna un rigore al Milan per fallo di Baschirotto su Theo, poi ci ripensa dopo aver visto l'azione al Var. Banda si divora un gol già fatto, spedendo la palla sul palo da pochi metri. Poi Leao, su corner, porta in vantaggio il Milan e spegne un Lecce che invece stava facendo benissimo.

49' Fine primo tempo.

47' Di Francesco lamenta un colpo all'interno dell'area di rigore, probabilmente l'azione sarà rivista ma non sembra fallosa. È stato il portiere del Milan a colpire l'ex Spal, ma con la palla già tra le braccia.

45' Tre minuti di recupero.

42' Fa festa San Siro, il Lecce è sotto dopo un primo tempo giocato con buona intensità.

41' GOL DEL MILAN! Su calcio d'angolo, Leao trova la spizzata vincente di testa e beffa la difesa del Lecce

39' Diaz in area di rigore cerca il suggerimento per Theo, bravissimo Gendrey a intervenire e chiudere la linea di passaggio.

36' Grazie alle foto di Ansa la fotogallery con sequenza in occasione del rigore poi annullato.

32' Intervento duro di Blin su Theo Hernandez, che rimane giù dopo aver preso una botta alla caviglia.

30' Più che buono l'approccio del Lecce alla partita, il Milan ha creato l'occasione del rigore poi revocato ma per il resto meglio i giallorossi.

22' Ammonito Thiaw, primo giallo. Quando parte Banda sembra devastante, per quanto pesi sulla sua coscienza quel gol sbagliato clamorosamente.

20' Palo di Banda! Lecce a un passo dal gol del vantaggio. Palla messa dentro dalla destra, Lameck ci arriva bene sul secondo palo ma colpisce il legno da due passi. Occasionissima Lecce

18' Schermaglie verbali tra le due tifoserie, la partita si è accesa all'improvviso.

16' Rigore annullato

15' L'impressione è che Baschirotto colpisca prima il pallone e poi Theo Hernandez. Potrebbe anche essere revocato.

14' Rigore per il Milan! Fallo di Baschirotto in area di rigore, ma l'arbitro lo rivedrà al Var.

8' È ovunque Ceesay in questo avvio di partita. Si fanno sentire i tifosi del Lecce. Approccio tutto sommato positivo per la squadra di Baroni.

1' Inizia il match!

Milan-Lecce, il prepartita

Il Milan per restare in scia dell'Inter e per tenere vive le ambizioni Champions, il Lecce per rispondere a Verona e Spezia, che hanno rispettivamente vinto e pareggiato. Milan-Lecce a San Siro si presenta come una partita dai contorni nitidi e dalle poche possibilità di errore per tutte e due.

Milan-Lecce, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni