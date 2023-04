Diretta Milan-Lecce, Baroni conferma Oudin ma tiene fuori Strefezza. Le formazioni ufficiali

Il Milan per restare in scia dell'Inter e per tenere vive le ambizioni Champions, il Lecce per rispondere a Verona e Spezia, che hanno rispettivamente vinto e pareggiato. Milan-Lecce a San Siro si presenta come una partita dai contorni nitidi e dalle poche possibilità di errore per tutte e due.

Sarà possibile seguire la diretta scritta di Milan-Lecce su Nuovo Quotidiano di Puglia.

Milan-Lecce, formazioni ufficiali

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Messias, Brahim Diaz, Leao; Rebic. All. Pioli

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Oudin; Di Francesco, Ceesay, Banda. All. Baroni