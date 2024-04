Milan-Lecce 2-0, diretta: raddoppio dei rossoneri

Il Lecce alla Scala del calcio per portare a casa punti pesanti. Servirà l'impresa contro il Milan di Pioli, ma con Gotti in panchina i giallorossi hanno ottenuto quattro punti in due partite, giocando con Salernitana e Roma.

Milan-Lecce, diretta

23' Reagisce il Lecce: tiro alto, ma la squadra salentina si rivede in attacco.

20' Raddoppio del Milan. Su corner, Giroud colpisce bene di testa in area e fa 2-0. Tredicesimo gol per la punta del Milan.

17' Lecce in difficoltà nel ripartire.

11' Ancora pericoloso il Milan con Chukwueze.

9' Ancora Pulisic di testa, miracolo di Falcone. Adesso il Milan prova a legittimare il vantaggio

8' Gran rete di Pulisic, palla arrivata al limite dell'area di rigore dalla destra, controllo e tiro.

7' Gol del Milan. Cristian Pulisic: rossoneri in vantaggio

4' Pericoloso il Lecce: al tiro Gonzalez, fuori di un soffio.

3' Palla interessante messa dentro dal Milan: era fuorigioco.

1' Inizia il match.

14.55 Tutto pronto a San Siro.

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali

Le squadre fanno l'ingresso in campo

Formazioni ufficiali con qualche sorpresa. Nel Lecce non c'è Piccoli, Gotti torna all'unica punta: Krstovic. Dovrebbe essere 4-2-3-1 (che diventerà 4-3-3 in fase di non possesso, presumibilmente), con Gonzalez nella linea dei tre. Confermato il modulo col doppio mediano, Blin e Ramadani.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud. A disp.: Sportiello, Nava, Benacer, Jovic, Okafor, Kjaer, Terracciano, Florenzi, Musah, Simic, Zeroli, Bartesaghi. All. Stefano Pioli.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Venuti, Pongračić, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Banda, González, Dorgu; Krstović. A disp.: Brancolini, Samooja; Gendrey, Touba; Berisha, Oudin, Rafia; Almqvist, Piccoli, Pierotti, Sansone. All.: Luca Gotti.