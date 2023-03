Michele Marcolini, chi è l'allenatore di Malta che sfiderà l'Italia (con un passato nel Bari)

Michele Marcolini sfida l'Italia con la "piccola" Malta. Nell'isola a Sud della Sicilia c'è un commissario tecnico italiano, che è passato da Bari (con quattro anni giocati in Serie A in biancorosso) e che proverà a fare uno scherzetto a Roberto Mancini. In conferenza stampa ha elogiato il lavoro del collega, intanto. «L'Italia verrà qui super aggressiva, speriamo ci possa lasciare qualche spazio da sfruttare. Sono felice di questa avventura e dell'opportunità che mi è stata data». «Io vado controcorrente - dice il tecnico italiano ai microfoni di Sky - non sono così critico con l'Italia di Mancini che secondo me sta facendo un buon lavoro. Fa male non fare due mondiali, ma le prestazioni ci sono, sui risultati viene facile essere pessimisti, ma secondo me sta facendo bene».

Chi è Michele Marcolini

Nato a Savona nel 1975, Michele Marcolini ha legato il suo nome al Bari, all'Atalanta e soprattutto al Chievo. Ha anche allenato in Italia, in Serie C, dal Lumezzane (nel 2013/14) all'Alessandria, passando per Chievo (l'amore di una vita), l'Albinoleffe e il Novara. Da calciatore è partito dalla C, con il Sora nel 1994, poi l'arrivo direttamente al Bari: dal 1997 al 2001 ottantasei presenze e cinque reti in quattro campionati di Serie A. Il primo gol al San Nicola, il 25 gennaio del 98, contro il Napoli. Poi andò a Vicenza, l'Atalanta (con cui ha vinto il campionato di B), il Chievo e anche qui ha conquistato una promozione, dopo aver debuttato, per altro, in Champions League con i playoff. Ha poi militato nel Padova e nel Lumezzane, chiudendo qui in Serie C la propria carriera nel 2012/13.

Dal 15 dicembre è il commissario tecnico di Malta: ha sostituito un altro italiano, Devis Mangia.