Corvino e Trinchera prepano un altro colpo. In arrivo una mezz'ala europea, nelle prossime ore l'annuncio ufficiale

Il sì è arrivato venerdì sera, a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’amichevole con il Francavilla. Dopo una lunga attesa, il Lecce ha ottenuto il via libera per il trasferimento in giallorosso di una forte mezz’ala europea. Sul nome però i dirigenti del club di via Colonnello Costadura hanno mantenuto il massimo riserbo. O almeno ci hanno provato. Si tratterebbe comunque di un elemento di giovane età ma già con una buona dose di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati