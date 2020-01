Saponara al Lecce: un gran colpo

LECCE - Al Lecce Liverani attende Riccardo Saponara, 28 anni. Il trequartista doc che l'allenatore romano non ha mai avuto da quando è sulla panchina giallorossa. Saponara, che in passato ha vestito pure la maglia del Milan, arriva dal Genoa, ma il cartellino è di proprietà della Fiorentina. Alto 184 centimetri e di piede destro, sulla scacchiera tattica dell'allenatore giallorosso troverà un posto sin da subito. Sarà l'ormai ex Genoa ad accendere di fantasia e qualità la manovra offensiva del Lecce. Per ciò che riguarda le altre operazioni rersta calda la trattativa col Cagliari per Ionita mentre già dalle prossime ore il Lecce accelererà i tempi per portare in giallorosso il difensore centrale: il torinista Dji dji resta in pole position ma la positiva prova fornita contro la Roma potrebbe costringere il club granata a blindare il difensore. La Mantia infine già oggi potrebbe essere annunciato dall'Empoli per una cifra superiore ai tre milioni di euro.





