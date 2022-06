«Matricole big? Mi fido del Lecce». Delio Rossi fa le carte alla prossima serie A

Ha letto della grande festa di Vernole per il suo amico Corvino. Ed è come un viaggio nel tempo, per Delio Rossi. «Ci sono stato più volte - dice -. Sono stato a casa di Leo, conosco la famiglia, il paese. Ricordi che fanno bene all’animo. Leo ama la sua terra in maniera viscerale, si sente un po’ l’ambasciatore di Lecce e del Salento. E adesso che ha riportato la squadra in serie A, so che vive il sogno di farla restare a lungo, di farle acquisire cittadinanza stabile. Una questione d’amore, una questione d’orgoglio». E immagina i giochi del campionato che bussa alle porte. «Intanto un campionato strano, per via dell’inizio prima di ferragosto e della lunga pausa autunnale. Non c’è una storiografia. Ne saranno condizionate le preparazioni. Credo che si possa partire, per una squadra come il Lecce con una preparazione più leggera, per fare subito più punti. E poi farne un’altra, sulla base della preparazione per la parte più lunga, conoscendo bene ormai le condizioni dei giocatori. Sarà come giocare due campionati diversi. Le cinque sostituzioni introdotte dal Covid restano preziose, ma specie in questo caso oltre che la quantità devono garantire la qualità».

La lotta salvezza

I valori? «Sarà comunque un torneo bifronte. Le grandi lassù e almeno in otto a lottare per salvarsi. Verosimilmente il Lecce con le altre due neo promosse dovrà vincere quest’altro campionato. L’anno più difficile è sempre il primo, sul quale sembra pesare una certa predestinazione. E qui non si può fallire. Perché magari poi tutto può diventare diverso. Vale l’esempio dello Spezia, che al secondo anno ha vissuto una stagione più agevole, riempita di esperienze significative. Clamorosa la salvezza della Salernitana. Se il Milan ha compiuto un miracolo per lo scudetto, quello della Salernitana è stato un miracolo doppio. Sabatini è stato eccezionale, non è facile cambiare una squadra intera a metà campionato. Bravissimo Nicola. Cagliari e Genoa, specialmente i sardi, non si pensava retrocedessero. Una sorpresa. La Sampdoria è rimasta sull’orlo sino alla fine». Fra le neo promosse, dopo il Lecce da primo e la Cremonese da seconda, è arrivato dai play off il Monza di Galliani e Berlusconi, che non si sono negati da subito dichiarazioni ambiziose. «Dovrà fare i conti anche il Monza con le difficoltà del consolidamento in A. Non dimentichiamo che la si dava per superfavorita in B ma ce l’ha fatta solo in extremis sull’ultimo giro dei supplementari, ai play off». Alle spalle delle grandi, ci sarà ancora la collaudata provincia felice, secondo Delio Rossi. «L’Atalanta ha la sua identità e basi collaudate, è una società eccezionale, la migliore forse, quella che sa prendere sempre gli uomini giusti e sa gestirli nel presente ed in prospettiva, ci sarà ancora un bel Sassuolo, un livello più in basso il Verona, l’Empoli che sono consapevoli però dei propri limiti».

Il suo Lecce vincente e quello attuale