Favola Matino: batte 5-0 in finale il Trinitapoli e conquista la promozione in serie D

La favola del Matino continua. Dopo 28 anni, la squadra salentina torna in Serie D. Cinque a zero nella finale con il Trinitapoli (Audace Barletta) al Giovanni Paolo II di Francavilla Fontana, in una gara dominata dall'inizio. Già dopo 2' il gol di Salto su calcio d'angolo ha cambiato l'inerzia della partita. Il 2-0 è di Conte, con deviazione provvidenziale di un avversario. Rizzo prende la traversa, Leopizzi chiude su Agodirin: il Matino resiste e prima del 45' la chiude con Salguero e con una punizione di Giambuzzi che finisce in rete. Pokerissimo di Ruibal nella ripresa e gara in ghiaccio. Festa grande per il Matino, la finale perfetta riporta i salentini in Serie D: Cristina Costantino riporta la propria squadra laddove c'era riuscito solo suo padre Rocco. È Serie D! "Stiamo vivendo un sogno", ha detto alla fine la presidentessa Costantino.

MATINO-TRINITAPOLI (AUDACE BARLETTA) 5-0

3' pt Salto, 23' pt Conte, 44' pt Salguero, 47' pt Giambuzzi; 12' st Ruibal.