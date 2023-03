Volley Taranto, il nuovo coach è Mastrangelo. "Torno in Puglia, una grande occasione"

Vincenzo Mastrangelo è il nuovo allenatore del Volley Taranto. E' un ritorno nella sua Puglia per il coach 53enne nativo di Gioia del Colle che quest'anno allena i toscani del Santa Croce sull'Arno in A2.

Le trattative

Mastrangelo sostituisce Vincenzo di Pinto il cui contratto con la tarantina Prisma era in scadenza. Poi, le trattative che si sono chiuse nelle scorse ore. E' stato lo stesso Mastrangelo a confermare le indiscrezioni che già circolavano da qualche giorno. "Da Taranto mi hanno chiamato e per me è anche un ritorno a casa. E' una grande occasione e non l'ho mai avuta, difficile dire di no - ha dichiarato ai microfoni di Teleetruria - sono e resterò legato ai giocatori e alla società di Santa Croce perché mi ha aperto le porte e questo non lo dimentico"