Serie D, Martina promosso: battuta l'Akragas quattro a zero

Domenica 19 giugno 2022, ore 19.27: il Martina conquista la promozione in serie D. Un sogno che si avvera per la squadra itriana che dopo aver dominato il proprio girone è stata costretta a rincorrere il salto di categoria attraverso i play off nazionali. La festa per la promozione in serie D è giunta al termine della gara contro l'Akragas, vinta con il punteggio di 4-0 dopo l'1-2 dell'andata in Sicilia. Serviva una vittoria ed è arrivata a coronamento di una delle migliori prestazioni della stagione.

La gioia di Pizzulli e Ancora

Al triplice fischio del direttore di gara, mister Pizzulli ha urlato al cielo tutta la sua gioia: "Per andare in serie D non è bastato vincere un campionato ma abbiamo dovuto vincere due volte. Prima il campionato regolare, dominato dalla mia squadra dall'inizio alla fine, e poi anche i play off nazionali. Ci sarebbe da polemizzare però ora è il momento di festeggiare". Ad aprire le danze contro l'Akragas è stato il capitano, Cristiano Ancora, specialista in promozioni: "L'anno scorso è iniziato un ciclo, l'obiettivo era portare il Martina in serie D riempiendo lo stadio Tursi. Direi che ci siamo riusciti. A 36 anni ho avuto la fortuna di giocare 46 partite stagionali e di essere decisivo anche nella gara della promozione in serie D. Chiedetemi se sono felice".