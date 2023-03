Momenti interminabili di paura durante Barletta-Casarano, finita 3-3. A causa di un colpo subito al volto in piena area, il giocatore rossazzurro Armando Tipaldi, 19 anni, si è accasciato privo di sensi sul terreno di gioco . Immediato e, probabilmente, decisivo, l’intervento del capitano Massimiliano Marsili, che ha tirato fuori la lingua dalla bocca del giovane compagno di squadra. Sono stati attimi di concitazione e disperazione fino a quando il giocatore si è ripreso, immagine impreziosita dall’applauso di tutto il pubblico accorso allo stadio. Accompagnato, in ambulanza, al pronto soccorso dell’ospedale “ Dimiccoli ” di Barletta per una tac di controllo (che ha dato esito negativo), il giovane è stato dimesso ed è rientrato nel Salento con la squadra. Pronte anche le scuse sui social del papà del calciatore Claudio Cristallo: « Sono molto sollevato nel vedere che stai bene, ti abbraccio e spero che certi episodi non capitino più nel calcio » . Gesto rimasto impunito perch è non sanzionato dall’arbitro. Pronto anche il post del Casarano c alcio: « Armando sta bene !». C ommenta anche il patron Antonio Filograna Sergio sui social: « In quei 7 minuti abbiamo davvero temuto il peggio e grazie a Dio il nostro ragazzo si è ripreso anche per i pronti soccorsi sia dei calciatori stessi sia dello staff medico. Però una cosa è certa: questo non è calcio, questo non è sport. Dove sono la lealt à , la correttezza ed il rispetto, regole fondamentali e primarie ?». Si diceva dell’importanza dell’intervento di primo soccorso operato sul campo da capitan Massimiliano Marsili.

Marsili, ci racconta cosa è accaduto in quei terribili minuti?

« Ero in marcatura e non ho visto cosa è accaduto. Ho visto Armando che è finito a terra e sono corso a vedere cosa fosse successo rendendomi subito conto della gravità della situazione. Non respirava più e avendo frequentato un corso, l’ho messo di lato visto che era a pancia in su, ho messo le mani in bocca e gli ho preso la lingua per evitare che la ingoiasse. Tra l’altro, mi ha morso alle dita molto forte ma in quel momento non ho pensato a niente. Poi, per fortuna, ha dato segnali di ripresa » .

Quando avete saputo che non c’era nulla di grave?

« A fine partita abbiamo subito chiesto ed abbiamo saputo che era stato dimesso. Poi io sono rientrato da solo e ci siamo scambiati un po’ di messaggi. Ancora oggi (ieri per chi legge , nd c ) ho la scena davanti agli occhi » .

Cosa le ha detto Tipaldi?

« Mi ha ringraziato con tutto il cuore ma non deve. Ringrazio Dio che ci ha aiutato e mi ha guidato, per fortuna avevo fatto il corso » .

Quindi la dinamica dell’incidente di gioco l’avete scoperta dopo?

« Non ho capito n é la dinamica, n é chi fosse stato in quel frangente. Ero impegnato come detto in marcatura » .

Bellissimo l’applauso del “Puttilli” vero?

« Bellissimo davvero. Anche noi abbiamo applaudito il pubblico. Sono stati brutti momenti » .

Per il resto, era una partita che potevate vincere ma alla fine è finita in parità.

« Sapevamo fosse difficile e sapevamo fossero forti sulle palle inattive, tant’è che abbiamo preso due gol da palle ferme e una da cross. Ora pensiamo partita dopo partita, senza pensare agli altri, dimostrando che siamo una bella squadra » .

Certo, con la superiorità numerica , la partita avrebbe avuto sicuramente un’altra inerzia considerando che eravate in vantaggio vero ?

« Mi auguro vedano le immagini, non credo si possa fare una cosa del genere. Un conto è un incidente fortuito di gioco, un conto è una gomitata forte per colpa della quale si è messa a rischio la vita di una persona. Sarei intervenuto per chiunque sul campo, stavolta è andata bene grazie all’aiuto di tutti ma fosse capitato qualcuno che non sapeva come muoversi come sarebbe andata a finire? A pensarci mi vengono i brividi, sono orgoglioso di quello che ho fatto ».

