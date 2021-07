Marino: "Brindisi, stiamo allestendo un nuovo roster per continuare ad essere competitivi"

La stagione 2021/2022 sarà quella che vedrà al timone Fernando Marino per la decima stagione di fila. «L’ho già chiamata la stagione della stella - dice a riguardo il presidente della Happy Casa Brindisi - impensabile tanti anni fa che la squadra della nostra città fosse protagonista ai massimi livelli per 10 anni consecutivi. Un grandissimo traguardo per tutti i tifosi e una società che è cresciuta di anno in anno, professionalmente da vera...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati