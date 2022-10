Marcia per la pace in Terra Santa: c'è anche il pugliese Stano con Djokovic e Buffon

«Sarò in marcia in Terra Santa perché le parole razza e specie non esistono nel mio vocabolario. Uniremo Gerusalemme a Betlemme nel segno della fratellanza. Sarà un grande evento, cammineremo insieme con chi vorrà unirsi a quest'avventura, per vincere molto di più di un'Olimpiade. Con noi ci saranno tutti gli amici che credono in un mondo migliore». Massimo Stano annuncia la propria adesione al progetto di Assist for peace di Luca Scolari. L'atleta, vincitore della medaglia d'oro a Tokyo l'anno scorso nella marcia, sarà uno dei testimonial dell'iniziativa per la pace. Tanti i campioni che parteciperanno all'iniziativa, da Stano a Djokovic, passando per Vettel, Buffon, Valentino Rossi, Pellegrini e Zanetti.

«Ho subito detto di sì»

«Saranno le persone, come nella fiaccolata della pace che avevo organizzato nel 2006 - spiega l'organizzatore Scolari -, a unire due territori, e come sempre nelle nostre iniziative, sarà lo sport con i suoi protagonisti, a diventare simbolo, espressione di un campo comune dove possono crescere le idee, dove si crede in una pace possibile». «Quando Luca Scolari - commenta invece Stano - mi ha parlato dei suoi progetti non ho avuto dubbi: è un onore per me. Lo sport unisce, azzera le differenze. Amo scoprire nuove culture e se posso aiutare non mi tiro indietro. Molti hanno scritto parole di elogio quando in gara mi sono fermato per aiutare un atleta concorrente o del mio inchino per rendere onore agli atleti giapponesi, ma io sono fatto così, forse anche perché pratico uno sport che è fatica e sofferenza e credo nella forza di chi si mette in prima linea per promuovere idee di condivisione e fratellanza».