Diego Armando Maradona è morto: a poche settimane dall'operazione al cervello subita a Buenos Aires, il Pibe de Oro è deceduto nella sua casa argentina. Poco prima di mezzogiorno, Diego è stato raggiunto da numerose ambulanze per alcuni problemi respiratori che ne hanno resa necessaria una nuova corsa in ospedale. Secondo gli ultimi aggiornamenti del Clarin, nota testata argentina, l'ex stella di Napoli e Barcellona sarebbe morta dopo la corsa in ospedale. I problemi respiratori si sarebbero aggravanti rendendo nullo l'intervento ospedaliero.

La conferma ufficiale è arrivata dalla Federcalcio argentina. «L'AFA, attraverso il suo presidente Claudio Tapia, manifesta il suo più grande dolore per la morte della nostra leggenda Diego Armando Maradona» si legge dal tweet ufficiale della federazione.

La notizia della scomparsa di Diego Armando Maradona ha fatto subito il giro del mondo. Il presidente dell’Argentina, Alberto Fernandez, ha decretato tre giorni di lutto nazionale per la morte del Pibe de oro, una morte che ha sconvolto l'intero mondo argentino. Il presidente Fernandez lo ha fatto attraverso un breve comunicato diffuso a pochi minuti dalla conferma del decesso della ex stella di Napoli e Argentina.

