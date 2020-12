Ex difensore del Lecce vende all'asta su E-Bay la maglia di Maradona: 300mila euro per averla

La maglia di Maradona, numero 10, indossata per la partita di serie A del 9 settembre 1990, Lecce-Napoli, è all'asta su E-Bay. Costo, 300mila euro, che lieviterebbero a 450mila se la si volesse a casa nei prossimi giorni. . A venderla, l'ex difensore giallorosso, Raimondo Marino che, al Corriere del Mezzogiorno, ha dichiarato: «L'ho avuta direttamente dalle sue mani e poi l'ho regalata ai miei figli, che ora hanno deciso di venderla».

«Eravamo ottimi amici - prosegue -. Conservarla per ricordo? Vivo sempre il presente, i ricordi non mi sono mai piaciuti, anche se aiutano a non sbagliare più». Dopo la morte del Pibe de Oro, è partita la corsa ad accaparrarsi un cimelio - la maglia, una foto - del calciatore più grande di tutti i tempi. Non a caso l'annuncio su E-Bay pubblicato dai figli del centrocampista Marino e che trovate qui 333807053627, è stato già visualizzato da migliaia di persone.

Non si tratta di un costo alla portata di tutti, ma nel mondo di fan di Maradona, anche facoltosi, ce ne sono tantissimi. «La cederemo solo se ne varrà la pena - chiariscono i Marino - altrimenti resterà un ricordo di famiglia».

