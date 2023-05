Manfredonia-Gallipoli, lo spareggio si giocherà domenica 21. E c'è la stretta sulla sede

Manfredonia-Gallipoli sarà giocata domenica 21 maggio e non domenica prossima. Non era mai stata ufficializzata la data della finale playoff, non è in sé una novità ma rimbalzava lunedì l'ipotesi di giocare già la prossima domenica. La Lega Nazionale Dilettanti Puglia ha fissato, però, una riunione organizzativa per domani (mercoledì 10). La partita, di conseguenza, sarà calendarizzata per domenica 10.

Manfredonia-Gallipoli, dove si gioca

Sulla sede si è creata nelle scorse ore un po' di confusione, soprattutto sui social. La partita si dovrebbe giocare al Vito Curlo di Fasano, che consentirebbe alle due tifoserie di percorrere più o meno gli stessi chilometri. Anche questo verrà ufficializzato domani o al limite giovedì dalla Lnd.