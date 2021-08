Mancosu vola a Ferrara: domani firma un biennale con la Spal

A questo punto manca soltanto l'annuncio ufficiale. Marco Mancosu lascia il Lecce per trasferirsi alla Spal. L'ormai ex capitano della squadra giallorossa domani mattina salirà sul primo volo diretto a Bologna e da qui raggiungerà Ferrara dove ad attenderlo ci sarà il neo presidente degli emiliani Joe Tacopina. Mancosu si sottoporrà alle visite mediche e subito dopo si recherà nella sede della Spal per sottoscrivere un contratto biennale a cifre importanti. Questo perché la Spal preleverà Mancosu dal Lecce a costo zero in seguito alla rinuncia da parte del sodalizio salentino dei 2,5 milioni di euro della clausola liberatoria sottoscritta esattamente un anno fa.

Avversario del Lecce

Mancosu e il Lecce si ritroveranno da avversari il 30 novembre allo stadio Mazza per la gara di andata mentre il ritorno al Via del Mare è fissato per il 9 aprile 2022. C'è da credere che per l'ex capitano ci saranno soltanto gli applausi da parte della tifoseria giallorossa che lo ricorderà soprattutto per quanto di buono ha fatto in questi anni con la maglia del Lecce.