Malore in tribuna per un calciatore del Fasano durante l'incontro contro il Bitonto

Attimi di paura allo stadio di Bitonto in occasione della semifinale dei play off del girone H tra i padroni di casa e il Fasano. Al 75’ la gara sospesa per un malore sugli spalti nel settore occupato dai dirigenti e tesserati del Fasano. Forse vittima di un colpo di sole, il calciatore del Fasano, Vincenzo Corvino, è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti di rito. In serata è stato poi dimesso.

L’attaccante, indisponibile a causa di un infortunio, dovrà comunque sottoporsi ad ulteriori accertamenti nei prossimi giorni. Per la cronaca, la gara è ripresa dopo 6 minuti e si è conclusa con la vittoria del Bitonto con il punteggio di 2-1.