Lecce, Majer ko in allenamento: stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Salta la Reggina

LECCE Una brutta notizia per il Lecce in vista della sfida di sabato pomeriggio sul campo della Reggina. Il centrocampista sloveno, Zan Majer, ha interrrotto oggi pomeriggio l'allenamento per un problema al ginocchio sinistro. In serata, il calciatore giallorosso si è sottoposto, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, a risonanza magnetica che ha evidenziato lo stiramento del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Salterà la gara con i calabresi e rischia di dover stare lontano dai campi di gioco per tre settimane circa.

