Luigi De Laurentiis scrive ai tifosi del Bari: «La foto con la sciarpa? Ero lì per papà Aurelio»

«Cari tifosi biancorossi, in questi ultimi giorni si sono scatenate delle polemiche che rischiano di destabilizzare un’ambiente intero. Mi dispiace che quel gesto di pochi minuti abbia causato tutto ciò». Luigi De Laurentiis interviene in prima persona e spiega l'accaduto di domenica scorsa, quando era stato ripreso durante la festa scudetto del Napoli di papà Aurelio con una sciarpa azzurra al collo. A Bari erano scoppiate le polemiche, soprattutto sui social.

Tramite un post su Instagram spiega l'equivoco: «L’altra sera sono entrato in campo, chiamato insieme ai miei familiari, per celebrare e soprattutto onorare un Padre che ha raggiunto uno dei più importanti risultati sportivi calcistici. Nello scatto di gruppo non avevo alcuna sciarpa, come si potrà notare, proprio perché volevo che si immortalasse una foto “di Famiglia” insieme alla squadra, con mia madre, i miei figli, i miei nipoti e mio padre, ma senza alcun riferimento diretto per il rispetto che ho nei confronti del Club che ho l'onore di rappresentare da cinque anni, la SSC Bari».