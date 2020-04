Lucioni: "Buona Pasqua a tutti. E speriamo che tutto torni come prima, Anzi, meglio"

Gli auguri per una serena Pasqua a tutti i tifosi del Lecce arrivano da Fabio Lucioni, vice capitano della squadra giallorossa. Il difensore ternano ha pubblicato sul suo profilo Instagram un bellissimo messaggio: "E' un momento ancora molto delicato ma si scorge in lontananza uno squarcio di luce. Sarà una Pasqua particolare, ma spero che dentro al vostro uovo possiate trovare un pizzico di serenità e di... normalità. Ci sono cose più importanti del calcio, non c'è dubbio, ma tornare a giocare significherebbe semplicemente che tutto sta tornando com'era prima. Anzi, meglio. Auguri a tutti BUONA PASQUA".

